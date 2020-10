Sciacca, Coronavirus. Salgono ancora i contagi: altri 4 positivi, 47 i casi totali

Il Coronavirus non abbandona la città ex termale e giorno per giorno la paura cresce, insieme ai contagi

Sale ancora il numero di contagiati a Sciacca: 4 in più di ieri, portando il conto totale a 47 positivi in città, ieri erano 48, ma ci sono state 5 guarigioni. Il tampone è risultato positivo per 4 donne di 63, 48, 32 e 28 anni.

Dalla fine di agosto dunque, considerati i 10 guariti e 3 decessi, sono state contagiate complessivamente 60 persone in città.

Intanto cresce la paura nella città più colpita della provincia dal Coronavirus. Nei giorni scorsi polemiche sui social avevano suscitato, da parte di molti saccensi, i festeggiamenti per la vittoria delle elezioni Comunali nella vicina Ribera, ma resta Sciacca la città focolaio più preoccupante.