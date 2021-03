Sciacca. E’ morto Nino Randazzo: aveva 71 anni lo storico presidente della Cooperativa Pescatori

Randazzo è spirato presso la struttura ospedaliera palermitana dove era stato ricoverato a causa di un ictus

E’ deceduto a Palermo il Dott. Nino Randazzo, dove era stato ricoverato nei giorni scorsi a causa di un ictus, avrebbe compiuto 71 anni il prossimo 12 aprile.

Randazzo, noto medico di famiglia, è ricordato sopratutto per aver diretto per oltre 20 anni la cooperativa dei pescatori e fu anche armatore.

Genuinamente innamorato di Sciacca del suo mare, della pesca e delle sue tradizioni fu’ sempre al fianco dei pescatori per difendere quel mondo dagli attachi di politiche nazionali e comunitarie che ne chiedevano insostenibili cambiamenti.

Randazzo fu anche uomo politico, esponente del Partito Socialistato e consigliere ed assessore al Comune di Sciacca.

Sicuramente con Randazzo se ne va, evidentemente prematuramente, una delle figure più iconiche della città.

Il Dott. Randazzo ha lasciato la volontà di essere cremato e che le sue ceneri siano sparse in quel mare saccense per il quale tanto combattè in vita.

Oggi bandiere a mezz’asta nella sede della cooperativa dei pescatori. La Direzione e la Redazione di Fatti&Avvenimenti.it si unisce al dolore dei familiari.