Sciacca. Grande successo per lo stage di Karate Shito Ryu della Sakura con Soshi Ivano DI Battista

Massiccia partecipazione di Atleti allo “Stage di karate Shito Ryu” organizzato in modo impeccabile dall’associazione Sakura guidata dai tecnici Giuseppe e Andrea Giuffrida che quest’anno ha avuto il prestigio di ospitare Soshi Ivano Di Battista

L’evento si è svolto nella mattinata di domenica 22 dicembre presso l’impianto sportivo “Sicilia Sport” di Sciacca. A dirigere lo stage è stato Soshi Ivano Di Battista affiancato dai tecnici Giuseppe ed Andrea Giuffrida.

Gli Atleti sono rimasti molto contenti per il programma svoltosi durante lo Stage.

La Sakura, inoltre, ha deciso di omaggiare con la nuova tuta sociale gli atleti che prenderanno parte agli Open di Malta che si svolgeranno a Marzo.

La manifestazione si è conclusa con la consegna di un regalo a tutti i partecipanti e con un rinfresco per gli auguri Natalizi.

I tecnici Giuseppe e Andrea Giuffrida si ritengono molto soddisfatti per questa bella giornata di Sport, che ha visto tutti gli atleti, dai bambini agli adulti, seguire con grande voglia ed entusiasmo due ore di intenso allenamento e colgono l’occasione per ringraziare tutto lo staff, gli atleti ed i Genitori per l’ottima riuscita della manifestazione e il Soshi Ivano Di Battista per il prezioso supporto tecnico.