Sciacca. M5S lancia appello: “Sfiduciamo la Valenti, consiglieri che non la votano sono con lei”

Un comunicato breve, ma chiaro: “Mozione di sfiducia per il Sindaco Valenti, subito”, adesso bisognerà vedere chi nell’opposizione, conseguentemente alle proprie parole, avrà il coraggio di rispondere all’appello

Forse il sindaco più contestato degli ultimi 20 anni andrà a casa, a proporlo, il M5S. “Registriamo toni aspri e duri da parte di diversi soggetti e di forze politiche cittadine nei confronti della sindaca di Sciacca, della sua amministrazione e della sua maggioranza. Amministrazione comunale che da due anni si occupa di amministrare poltrone invece che i problemi di questa città. Maggioranza che dovrebbe sostenerla che appare oggi come una minoranza consiliare.

Non è più tollerabile andare avanti facendo sopravvivere, galleggiare questa città, invece che garantirne vita e sviluppo.

Lanciamo dunque un’appello pubblico a tutti i consiglieri comunali: “MOZIONE DI SFIDUCIA SUBITO”.

Da diversi mesi il M5S di Sciacca ne sta concertando i termini e la sta scrivendo insieme alle forze che, responsabilmente, vogliono guardare ad un futuro diverso per questa città che non sia quello legato a questa fallimentare amministrazione e i consiglieri che intendono sostenerla, non sottoscrivendo o non votando una mozione di sfiducia. Noi siamo coi cittadini saccensi, stanchi di vedere la propria città arrancare invece che risplendere”.