Sciacca. Niente raccolta rifiuti per domani 6: mezzi Sea Bono ancora pieni e impianto compostaggio guasto

Domani, giovedì 6 febbraio 2020, la raccolta dei rifiuti indifferenziati viene sospesa a causa dell’impossibilità delle imprese Sea-Bono di utilizzare i propri mezzi ancora pieni per garantire il servizio

Il motivo del blocco del ritiro dei rifiuti è causato da guasti all’impianto di compostaggio e la ditta, al momento ha i mezzi ancora pieni della frazione umida. Questo è quanto riferito oggi al centro di compostaggio che non ne ha consentito lo svuotamento.

Questo – evidenzia l’Amministrazione comunale – nonostante le rassicurazioni avute fino a ieri da Sogeir sulla regolare funzionalità dell’impianto di contrada Santa Maria.

Si chiede pertanto la collaborazione dei cittadini e dei titolari delle attività imprenditoriali. Nel giorno di sospensione del servizio, non si debbono uscire i mastelli dei rifiuti, e non si deve neanche conferire dentro i cassonetti situati nelle aree periferiche non raggiunte dal servizio porta a porta.