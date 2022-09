Sciacca. Ponte Cansalamone, Bellanca: “Passa il tempo e aumentano i costi, bisogna trovare altri 3mln di euro”

Il Consigliere Comunale​ Filippo Bellanca torna sull’annosa vicenda del ponte Cansalamone eternamente chiuso, scoprendo che mancano oltre 3 milioni di euro per iniziare i lavori

“Dalla relazione pervenutami dopo apposita richiesta dal IV settore opere pubbliche del Comune di Sciacca e dall’assessorato comunale ai lavori pubblici, – scrive Bellanca in una nota – emerge che oggi è quanto mai urgente ed opportuno che si affronti la vicenda del progetto di stabilità di stabilità del ponte Cansalamone, la cui perdurante chiusura continua a pregiudicare la vita quotidiana di cittadini ed aziende.

Rispetto alla previsione di spesa originaria pari a euro 2.930.000,00, l’importo complessivo del lavori ammonta ad euro 4.481.985,56, oltre ad euro 1.913.014,44 per somme a disposizione, per un costo complessivo dell’intervento pari a euro 6.395.000,00.

L’incremento dei costi rischia di allungare ulteriormente i tempi, per cui è urgente mettersi al lavoro per individuare altri 3 milioni di euro che occorrono per attivare le procedure di appalto che, ricordiamo, competono al Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Sicilia.

Seguo da anni la vicenda, più volte con interrogazioni e sollecitazioni varie mi sono fatto portavoce di tantissimi cittadini per sapere quali iniziative sono state nel frattempo intraprese alla luce dello stato di malessere che continuano a vivere gli abitanti ed i commercianti delle zone Perriera, Carbone, Foggia e San Marco. Dalla relazione richiesta nelle scorse settimane all’amministrazione comunale in carica emerge purtroppo il raddoppio delle spese, per cui oggi ritengo si debba istituire un apposito tavolo tecnico che affronti il tema, che cancelli l’inefficienza della passata amministrazione e che attraverso una serena collaborazione possa lavorare per tentare di individuare canali di finanziamento che ci conducano al tanto atteso appalto”.