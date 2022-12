Sciacca. Pulmino in sosta in discesa travolge scolaresca: feriti 9 bambini ed una insegnante

Nove bambini e una insegnante sono rimasti feriti dopo che un pulmino in sosta si è avviato da solo e li ha travolti

È accaduto questa mattina sulla strada di accesso all’istituto Amato Vetrano di Sciacca. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente, che è al vaglio della polizia municipale. Secondo quanto al momento ricostruito, un pulmino Ford che era parcheggiato in discesa, forse a causa del freno a mano difettoso o male inserito, si è messo in movimento travolgendo alcuni bambini e un’insegnante della scuola Mariano Rossi che si trovava sul luogo per partecipare ad un evento pubblico.

Nove bambini e l’insegnante sono stati immediatamente soccorsi e trasportati all’ospedale “Giovanni Paolo II” della città e sono stati sottoposti ad accertamenti, due dei alunni hanno riportato fratture, uno all’anca e uno a una caviglia, Per gli altri fortunatamente solo qualche escoriazione.