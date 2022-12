Vola il “Cigno bianco” di Mosca, il bombardiere strategico russo Tu-160M: “E’ stato aggiornato, praticamente è un nuovo aereo”

La NATO lo chiama in codice “Blackjack” e dopo gli aggiornamenti, promettono i russi, si tratta di un aereo “fondamentalmente nuovo”

Un altro bombardiere strategico Tupolev Tu-160M ha preso il volo per la prima volta dopo il suo aggiornamento, ha riferito lunedì la United Aircraft Corporation (UAC) della Russia.

Il Tu-160M – nome in codice NATO: Blackjack – è una versione aggiornata del bombardiere Tu-160 sviluppato in epoca sovietica e soprannominato “il cigno bianco” tra i piloti russi. Insieme ai bombardieri Tu-95MS, questi aerei sono il pilastro dell’aviazione a lungo raggio della Forza aerospaziale russa.

Durante il volo inaugurale, i piloti del bombardiere hanno eseguito manovre per verificare la stabilità e il controllo del velivolo in aria, la capacità operativa dei suoi sistemi e motori e delle apparecchiature radioelettroniche di bordo.

Il Tu-160M è il più grande aereo supersonico nella storia dell’aviazione militare e l’aereo da guerra più pesante del mondo in grado di trasportare missili da crociera con testata nucleare. Il Tu-160 è stato progettato in risposta al bombardiere Rockwell B-1 Lancer sviluppato negli Stati Uniti. Nell’aprile 2015, il ministro della Difesa russo Sergey Shoigu ha emesso un ordine per riprendere da zero la produzione di bombardieri Tu-160: secondo le fonti russe, l‘aereo da rimettere in produzione doveva essere pesantemente aggiornato rispetto al modello già operativo, facendo sì che praticamente venisse creato quasi un bombardiere di nuova generazione.