Scontro fra tre auto: morti un 18enne e un 32enne, quattro i feriti, di cui due in codice rosso

Terribile incidente con tre auto coinvolte, una delle quali si è ribaltata. Il bilancio è di due morti e quattro feriti, due dei quali in gravissime condizioni



È accaduto intorno alle 20 di ieri, 16 dicembre, sulla strada provinciale che collega San Pietro Vernotico a Brindisi. Due le vittime, un 18enne di San Pietro Vernotico, Luigi Raffaele Marangio e di Augustine Kwadwo Kona di 32 anni, originario del Ghana e residente a Brindisi. Secondo una prima ricostruzione, i veicoli coinvolti sono tre, una Focus con 3 extracomunitari a bordo, e una Fiesta con 5 giovani, che per cause in corso di accertamento, si sono scontrate frontalmente, oltre ad una Peugeot che è finita contro il guardrail. Nel terribile impatto, il 18enne Luigi Raffaele Marangio e Augustine Kwadwo Kona di 32 anni, sono morti sul colpo e altre quattro persone sono rimaste ferite, due dei quali sono in gravi condizioni. Gli occupanti della Peugeot sono rimasti miracolosamente illesi.

Scattato l’allarme sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Brindisi per estrarre tre persone dalle lamiere e le ambulanza del 118 che nulla hanno potuto fare per il 18enne ed il 32enne se non costatarne il decesso, mentre i feriti sono stati trasportati all’ospedale Perrino di Brindisi. I rilevi sono stati eseguiti dagli agenti della polizia locale di San Pietro Vernotico coadiuvati dai colleghi di Brindisi che hanno sequestrato i mezzi.