Scontro in volo fra 2 aerei militari: morti i piloti. Un velivolo cade sopra le case nei pressi di Roma. Il video

Una tragedia si è verificata nella mattinata di oggi nei cieli sopra Roma due aerei militari de’epoca si sono scontrati in volo: morti i piloti

L’incidente è accaduto poco dopo le 12 di oggi 7 marzo, all’altezza di Guidonia Montecelio, piccolo centro alle porte di Roma. Due ultraleggeri Siai Marchetti 208, velivoli d’epoca che venivano usati per sia per esercitazioni e per addestramento militare, per cause in corso di accertamento si sono scontrati in volo durante una missione addestrativa con più aerei. Nello scontro, uno dei due velivoli è precipitato in mezzo alle case e sopra a una macchina. I due piloto sono morti entrambi ed al momento non ci sarebbero altri feriti. Sul posto sono arrivati i sanitari dell’Ares 118 e le forze dell’ordine.

I due piloti morti nell’incidente dei due Siai 208, velivoli ad elica utilizzati normalmente per il trasporto e traino alianti sono: il Tenente Colonnello Cipriano Giuseppe ed il Maggiore Meneghello Marco, entrambi in servizio al 60° Stormo dell’Aeronautica Militare, con base a Guidonia (Roma).

La notizia è stata comunicata alle famiglie dei due Ufficiali, alle quali il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, a nome dell’intera Forza Armata, si stringe in un profondo segno di vicinanza e cordoglio”, la nota dell’Aeronautica Militare.

Cordoglio per l’accaduto è stato espresso dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “La notizia della morte dei due piloti dell’Aeronautica militare nell’incidente aereo avvenuto a Guidonia, nei pressi di Roma, ci riempie di tristezza. A nome del Governo esprimo le mie più profonde condoglianze e la mia vicinanza alle famiglie, ai colleghi del 60esimo Stormo e all’intero corpo dell’Aeronautica militare. A loro vanno le nostre preghiere”.