Scontro tra tre mezzi sulla Palermo-Agrigento, perde la vita un uomo estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco

Ancora un incidente mortale sulla statale 121 Palermo-Agrigento, nello scontro tra mezzi ha perso la vita un uomo

Il violentissimo impatto. È accaduto intorno alle 10.30 di questa mattina all’altezza del distributore di benzina “Fuel Power”, poco dopo lo svincolo di Misilmeri, sulla statale 121 Palermo-Agrigento. La vittima è Calogero Lo Monte di 74 anni, originario di Campofelice di Fitalia ma residente a Villabate.

Tre i mezzi coinvolti, un Fiat Fiorino, un furgone frigorifero e un’auto, che forse per l’asfalto reso viscido dalla pioggia, ma le cause in corso di accertamento si sono scontrate. Nell’impatto il 74enne che viaggiava sul Fiorino, è morto sul colpo.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constare il decesso dell’uomo che è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco. Feriti gli altri conducenti dei rispettivi mezzi che sono stati trasportati in ospedale.

Dei rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente si stanno occupando la polizia municipale, mentri i carabinieri e gli agenti Polstrada di Lercara Friddi stanno gestendo il traffico nella zona, a rilento per un lungo tratto.