Scossa di terremoto a Catania di magnitudo 4.4: non si registrano danni significativi alle strutture

Un scossa di terremoto di magnitudo 4.4, è stata registrata a Catania alle 14.06. Il sisma è stato chiaramente avvertito in tutta la zona orientale della Sicilia

Secondo gli strumenti dell’Ingv la scossa è stata localizzata nella zona della costa catanese, con epicentro in mare ad una profondità di 17 km. La stima provvisoria inizialmente fornita oscillava tra 4.4 e 4.9. “Non sono arrivate finora richieste di intervento e segnalazioni di crolli” nel Catanese. Lo riferiscono i vigili del fuoco

Al momento non si registrano danni significativi alle strutture. Lo si apprende in ambito Protezione civile. La struttura regionale è già in moto e ha allertato tutti i sindaci del comprensorio dell’acese che hanno risposto al momento di non avere subito danni.