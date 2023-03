Seconda giornata di colloqui al Cremlino: Xi Jinping e Vladimir Putin, firmano documenti per partnership globale

Il presidente cinese Xi Jinping oggi è arrivato al Cremlino per colloqui ufficiali col presidente russo Vladimir Putin. Firmati documenti per una partnership globale

Seconda giornata di colloqui ufficiali tra Xi Jinping e Vladimir Putin. Dopo la cerimonia ufficiale di accoglienza dell’ospite, nella Sala Georghievsky del Gran Palazzo del Cremlino, sono iniziati i colloqui in formato ristretto tra i due presidenti. All’inizio di questo secondo round di colloqui – dopo quello informale di ieri – i due leader non hanno fatto dichiarazioni.

I colloqui si sono conclusi dopo circa tre ore. Lo riferisce la Tass. L’incontro in formato ristretto, alla presenza dei membri delle delegazioni, è durato più di un’ora e mezzo. Per la parte russa hanno partecipato, tra gli altri: il vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa Dmitri Medvedev, il ministro degli Esteri Serghei Lavrov, la governatrice della banca centrale Elvira Nabiullina. I Colloqui sono poi proseguiti in formato allargato.

Al termine della giornata di colloqui al Cremlino, Il presidente russo, Vladimir Putin e quello cinese, Xi Jinping, hanno firmato due documenti: una dichiarazione congiunta sui piani per la cooperazione economica e una dichiarazione sui piani per approfondire il partenariato globale. Lo riporta Ria Novosti.