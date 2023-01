Segretario generale Nato Stoltenberg conferma: “l’UE ha esaurito le scorte di armi per dare sostegno a Kiev”

“È vero: gli alleati della Nato e gli Stati Ue hanno esaurito le loro scorte per fornire sostegno all’Ucraina. Ed è stata la cosa giusta da fare. Perché si tratta anche della nostra sicurezza e ovviamente dobbiamo usare le nostre capacità, le nostre armi, per sostenere l’Ucraina”

Sono le parole pronunciate dal segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in una conferenza stampa congiunta con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, con le quali ha ammesso che gli Stati Europei hanno esaurito tutte le scorte di armi inviandole all’Ucraina. “Ho sempre detto agli alleati della Nato che se dovessero scegliere tra rispettare le linee guida sulle scorte di armi o sostenere l’Ucraina è più importante sostenere l’Ucraina”. Ha spiegato Stoltenberg, aggiungendo: “Grazie a ciò siamo stati in grado di sostenere l’Ucraina per diversi mesi. Ovviamente esaurendo i nostri stock c’è solo una soluzione a lungo termine da seguire: aumentare la produzione. Per questo i ministri della Difesa della Nato hanno preso la decisione di aumentare lo stock di armi ed equipaggiamenti”.

Ursula von der Leyen ha confermato quanto detto da Stoltenberg :“Al momento stiamo lavorando con gli Stati membri a una task force congiunta con il Servizio europeo per l’azione esterna e l’Agenzia europea per la difesa per comprendere quali siano le necessità per il riempimento delle scorte di armi e di cosa ha bisogno l’industria per produrle”. Gli Stati Europei dunque sono sguarniti di armi, situazione pericolosissima in considerazione dello scenario mondiale attuale e i buoni propositi di riempire gli arsenali sono sono parole per rassicurare, produrre armi infatti è un processo che richiede molti anni ed per farlo ci vogliono le strutture che gli europei non hanno, consumarli invece, come si è visto è “un attimo”.