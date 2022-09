Segretario NATO Stoltenberg: “Guerra in fase critica, in Europa previsti tagli energetici e disordini civili”

Il Segretario NATO prevede che: “la nostra unità e solidarietà saranno seriamente messe a dura prova, poiché le famiglie e le imprese subiranno la crisi dell’aumento dei prezzi dell’energia e del costo della vita”

Il Segretario Generale della NATO Jens Stoltenberg, ha affermato che il conflitto in Ucraina sta “entrando in una fase critica” e ha avvertito che sta per arrivare un inverno difficile per i membri del patto atlantico che potrebbe includere “tagli energetici, interruzioni e forse anche disordini civili”.

Su un articolo del Financial Times lo stesso Segretario NATO afferma che: “la nostra unità e solidarietà saranno seriamente messe a dura prova, poiché le famiglie e le imprese subiranno la crisi dell’aumento dei prezzi dell’energia e del costo della vita”. Tuttavia afferma anche: “Paghiamo un prezzo per il nostro sostegno all’Ucraina. Ma il prezzo che paghiamo viene contato in dollari, euro e sterline, mentre gli ucraini pagano con la vita”.

Stoltenberg, nel suo scritto, agita poi ancora lo spettro di una presunta Russia che vorrebbe invadere tutta Europa: “La Russia occupa temporaneamente circa il 20% dell’Ucraina, quattro volte più grande del Belgio o metà del Regno Unito. Incoraggiata da qualsiasi successo, la Russia potrebbe rischiare un’ulteriore aggressione contro altri vicini e persino un attacco agli alleati della Nato”.

Giustificato da ciò, il Segretario Nato dice: “continueremo ad aiutare il paese a rafforzare il suo settore della difesa e della sicurezza a lungo termine e la transizione dalle armi dell’era sovietica alle capacità standard della NATO”.

L’obiettivo è quindi di rendere l’Ucraina, se non un Paese NATO, sicuramente un Paese improntato alla standard NATO, incrementando la presenza militare NATO a confine con la Russia.

Stoltemberg afferma ancora infatti: “stiamo compiendo il cambiamento maggiore nella deterrenza e nella difesa della Nato dalla guerra fredda, migliorando significativamente la nostra presenza sul fianco orientale, mettendo centinaia di migliaia di truppe in maggiore prontezza e continuando a investire in capacità all’avanguardia”.

Stoltenberg conclude poi:” Ci aspettano tempi difficili, ma abbiamo già affrontato momenti difficili insieme. Il costo di non difendere i nostri valori è sempre maggiore. Il futuro dell’Ucraina e per il nostro, dobbiamo prepararci per la guerra d’inverno e mantenere la rotta.”