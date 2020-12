Sicilia. I Saldi Invernali 2021 partiranno dal 7 di Gennaio: Ass. Reg. Turano ha firmato il decreto

Sarebbero dovuti iniziare il 2 gennaio, ma a causa dei limiti della Zona Rossa alle attività commerciali ed agli stessi spotamenti individuali, alla fine la Regione Sicilia ha deciso di posticipare al primo giovedì del nuovo anno

E’ arrivata la data ufficiale: dal 7 gennaio via ai saldi invernali in Sicilia. Lo stabilisce il decreto firmato dall’assessore alle Attività produttive della Regione Siciliana, Mimmo Turano.

Cono lo slittamento della data dei saldi dal 2 al 7 gennaio il Governo Musumeci ha dunque voluto accogliere la richiesta di varie associazioni di categoria tra cui la Cidec Sicilia (la Confederazione degli esercenti commercianti) che proprio a Turano avevano chiesto di spostare la data di inizio dei saldi poiché “l’ultimo Dpcm dispone per alcuni esercizi commerciali la chiusura consentendo invece le vendite per altre attività, riteniamo doveroso intervenire per consentire a tutti le stesse condizioni di partenza”.



“Abbiamo deciso di accogliere la richiesta delle associazioni – ha poi spiegato l’assessore Turano – e far iniziare i saldi il 7 gennaio dal momento che il 2 gennaio la Sicilia, come l’intero Paese, sarà ancora zona rossa e dunque interessata da forti limitazioni agli spostamenti. Inoltre in questo modo rimetteremo tutte le attività commerciali nelle stesse condizioni, considerato che il decreto legge del 18 dicembre nei primi giorni di gennaio dispone chiusure per alcuni esercizi commerciali e concede aperture per altri”.

Il decreto dell’assessore alle Attività produttive fissa la conclusione dei saldi invernali per il 15 marzo.