Sinner  sfata il “tabù Medvedev” si impone nel China Open e conquista Pechino

Il tennista altoatesino batte Medvedev al torneo ATP 500. Si era già assicurato la quarta posizione del ranking con la vittoria in semifinale su Carlos Alcaraz

Jannik Sinner ha vinto il “China Open”, torneo Atp 500 a Pechino, battendo Daniil Medvedev, n.3 al mondo, col punteggio di 7-6, 7-6. L’azzurro ha ottenuto il suo primo successo in sette incontri con il russo e ha conquistato il suo nono titolo sul circuito Atp. Con la vittoria in semifinale su Carlos Alcaraz, Sinner si era già assicurato la quarta posizione del ranking, proprio alle spalle di Medvedev.

Sinner dopo la vittoria su Medvedev ha detto: “Ho dovuto superare avversari duri e sono molto orgoglioso di me per come è andata a finire. A Daniil dico grazie, mi ha fatto diventare un giocatore migliore”. Poiha aggiunto: “Avevo perso tante volte con lui, è sempre speciale quando batti un giocatore contro cui non hai mai visto. È stata una settimana molto positiva, anzi meravigliosa. Ho dovuto superare avversari duri e sono molto orgoglioso di me per come è andata a finire”.