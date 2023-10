L’Ungheria continuerà a bloccare aiuti militari Ue a Kiev se prima non avrà garanzie sulla banca ungherese OTP Bank

L’Ungheria vuole garanzie da Kiev che la banca ungherese OTP Bank, recentemente rimossa da un elenco ucraino di sponsor della guerra contro la Russia, non sarà reinserita nella lista in futuro altrimenti continuerà a bloccare gli aiuti militari europei

Lo ha detto il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto. Budapest dunque potrebbe non revocare il suo veto a un importante pacchetto di aiuti militari all’Ucraina. Lunedì l’Agenzia nazionale ucraina per la prevenzione della corruzione ha detto di essere pronta a rimuovere OTP Bank dalla listadell entità sottoposte a sanzioni. Budapest ha commentato: “è un passo nella giusta direzione”, ma l’Ungheria ha bisogno di ulteriori garanzie prima di cambiare il suo approccio con l’Ucraina in qualsiasi contesto internazionale, ha dichiarato Szijjarto, che ha invitato l’Agenzia anticorruzione ucraina a recarsi a Budapest “il prima possibile” per discutere di OTP “in modo da poter negoziare un accordo che garantisca che nessuna decisione di questo tipo sarà presa in futuro”.

“Se in quella sede si raggiungerà un accordo rassicurante, allora dovremo ovviamente valutare quali passi ciò giustifichi da parte nostra”, ha dichiarato Szijjarto in conferenza stampa. Il ministro ha inoltre dichiarato che l’Ungheria si aspetta anche che l’Ucraina rimuova la filiale russa di OTP e quattro dei suoi dirigenti ungheresi da una lista di entità sottoposte a sanzioni.