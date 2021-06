Siracusa. Lama del flex si stacca e colpisce un 52enne ad una spalla e al tronco: muore in ospedale

Un uomo di 52 anni stava lavorando con un flex quando la lama si è staccata e l’ha colpito mortalmente. La procura sta indagando per capire esattamente la dinamica dell’incidente

Incidente sul lavoro oggi a Siracusa. È accaduto oggi pomeriggio in via Damonea Siracusa. La vittima è Fabio Vaccarella 52enne di Siracusa. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, l’uomo stava eseguendo dei lavori nell’attività commerciale del fratello e mentre stava saldando una parte in metallo, ha usato un un flex forse per molare o tagliare qualcosa, quando la lama si è staccata colpendo l’uomo e ferendolo gravemente ad una spalla e al tronco.

Immediatamente sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 che ha trasportato il 52enne al pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa dove poco dopo l’arrivo, a causa delle ferite riportate è deceduto.

La procura ha aperto un’inchiesta per accertare la dinamica dell’incidente. Gli inquirenti stanno verificando se Vaccarella stesse operando in condizioni di sicurezza.