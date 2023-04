SkyNews definisce Sergey Lavrov un “maestro Jedi”, Ministero Esteri russo: “… e non ha ancora estratto la sua spada laser”

Il ministero degli Esteri di Mosca si burla delle colorite – e probabilmente fuori luogo – definizioni della stampa occidentali, ricordando inoltre che i Maestri Jedi in Star Wars sono gli eroi buoni

Ai russi non manca il senso dell’umorismo. Il media britannico Sky News ha definito il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov come un “maestro Jedi delle arti oscure della diplomazia”.

Una definizione che non è passata inosservata a Mosca, tanto che lo stesso ministero ha diffuso un fotomontaggio del ministro Lavrov in veste “Jedi” ed ha commentato sui suoi canali ufficiali: “A quanto pare, si tratta di un lapsus freudiano sullo sfondo della completa ignoranza dei propagandisti occidentali. In Guerre stellari, gli Jedi rappresentano il lato luminoso della Forza.

Ecco un frammento di ciò che i creatori di Star Wars hanno scritto sugli Jedi: “sono Cavalieri Jedi, guardiani della pace e della giustizia, l’Ordine Jedi. Stanno dalla parte della luce della Forza. Proteggono la Repubblica Galattica. Sanno usare la Forza, un potere soprannaturale. Le spade laser sono le loro armi”.

In linea di principio, tutto questo è vero, tranne che Lavrov… non ha ancora estratto la sua spada laser”.