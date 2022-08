Sondaggio Nazionali: Fratelli d’Italia al 25%, il M5s risale al 13%, lega quarta al 12%. Centrodestra unito sfiora 50%

L’ultimo sondaggio dell’istituto di ricerca di Antonio Noto, datato 17 agosto, per il PD di Letta è un incubo, Fratelli d’Italia arriva a toccare il 25% e il M5s risale al 13%, superando la Lega che sarebbe terza

Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni per la prima volta tocca quota 25% distanziando il PD che varia tra il 21 e il 22%. Novità al terzo posto, dove si piazzerebbe il Movimento 5 stelle, che – secondo Noto – intercetta “gli elettori di sinistra, compresi quelli del Pd, che non si riconoscono nell’agenda Draghi” e supera il 13%, superando la Lega perde ancora qualcosa e si ferma tra il 12 e il 13%.



Al quinto posto ci sarebbe Forza Italia,stabile tra il 7 e l’8. Preoccupazioni pere “Noi moderati” e lista Sinistra italiana/Europa verde che secondo questo sondaggio potrebbero non riuscire a superare la soglia di sbarramento del 3%. Fuori dal parlamento al momento +Europa e Impegno civico di Luigi Di Maio che non andrebbero oltre l’1,5%. Quello che i soci fondatori Matteo Renzi e Carlo Calenda definiscono “Terzo polo”, arriverebbe al 7% – l’8%.

Per quanto riguarda i soli collegi uninominali, la simulazione di Noto da il centrodestra vincente nell’80-90 per cento dei casi e potrebbe anche conquistare tra il 60 e il 64% per cento dei parlamentari, una soglia vicinissima a quella dei due terzi che consentirebbe modifiche alla Costituzione senza passare per il referendum confermativo.