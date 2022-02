Svizzeri agli italiani, da voi Green Pass nei negozi? “Venite a fare acquisti in Ticino, dove basta la mascherina”

Il governo Draghi sbarra l’acceso nei negozi a chi non ha il green pass e i commercianti svizzeri invitano gli italiani – vicini al confine – a fare acquisti da loro: “da noi per entrare basta la mascherina

Dal 1° febbraio in Italia – come ormai noto -per entrare nella maggior parte dei negozi – esclusi quelli di generi alimentari – c’è l’obbligo di presentare il Green pass, una situazione che va a discapito dei commercianti che inevitabilmente subiranno una contrazione delle vendite e come se non bastasse c’è chi, in questa “lotta tra poveri” cerca di approfittarne.

Nello specifico, Carlo Coen, presidente della Società Commercianti del Mendrisiotto, del Canton Ticino in Svizzera, in una dichiarazione rilasciata al Corriere del Ticino, ha lanciato un appello ai clienti italiani che non potranno entrare nei negozi: “Siamo pronti ad accogliere chi non potrà fare acquisti in Italia”. Carlo Coen poi spiega meglio il concetto: “Questa potrebbe essere un’occasione per i commerci ticinesi nella fascia di confine, dove basterà la mascherina per entrare. So che oltre confine ci sono persone che si sentono danneggiate dalle nuove misure, per loro le possibilità per fare acquisti saranno quindi solo due: o online o in Svizzera”.



Infine il presidente della Società Commercianti del Mendrisiotto conclude: “Noi siamo pronti ad accogliere queste persone, le misure che abbiamo predisposto tutelano sia i clienti, sia i lavoratori”.

La dichiarazione di Carlo Coen, ovviamente ha innescato un fiume di polemiche, ma si sa, nel commercio ogni strategia è buona per alimentare il proprio business.