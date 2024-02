Telefonata tra Putin e Xi: pronti a collaborare per rafforzare il multipolarismo e opporsi  all’interferenza straniere negli affari interni

Vladimir Putin e quello cinese Xi Jinping hanno avuto oggi una conversazione telefonica, durante la quale hanno discusso della situazione in Medio Oriente, in Ucraina e nella regione Asia-Pacifico, oltre che di sicurezza interna

Secondo quanto riferisce la televisione cinese Cctv citata dall’agenzia russa Tass. “Cina e Russia – ha detto il presidente cinese – devono intensificare la cooperazione strategica, proteggere la sovranità nazionale, la sicurezza e gli interessi di sviluppo, e opporsi risolutamente all’interferenza di forze esterne negli affari interni”. Putin e Xi hanno anche parlato della situazione in Medio Oriente, in Ucraina e nella regione Asia-Pacifico, secondo quanto riferito dal servizio stampa del Cremlino. Sul Medio Oriente, ha detto la presidenza russa, le visioni di Pechino e Mosca “coincidono completamente”, essendo entrambe favorevoli ad una “soluzione politica e diplomatica del problema palestinese nel quadro legale internazionale”. Parlando della situazione nel quadrante Asia-Pacifico, Putin ha confermato la sua posizione sulla questione di Taiwan a favore della politica di “una Cina”, conclude il Cremlino in un comunicato.

Nel corso del colloquio è stato ribadito che i legami amichevoli tra Mosca e la Cina "sono ad un livello senza precedenti I due presidenti inoltre hanno parlato di sviluppo di una partnership globale tra i due paesi. "I capi di Stato hanno riassunto lo sviluppo del partenariato globale sino-russo e della cooperazione strategica negli ultimi tempi", si legge nella dichiarazione. Nel corso del colloquio è stato ribadito che i legami amichevoli tra Mosca e la Cina "sono ad un livello senza precedenti", si legge nel comunicato.

Inoltre, le parti “hanno sottolineato con soddisfazione che il fatturato del commercio bilaterale ha superato la soglia dei 200 miliardi di dollari un anno prima della scadenza fissata dai leader, raggiungendo il livello record di 227,7 miliardi di dollari”, ha osservato il servizio stampa del Cremlino.

Xi ha affermato che la Cina è pronta a collaborare con la Russia per rafforzare il multipolarismo e le due super potenze promuoveranno congiuntamente "una globalizzazione economica inclusiva e contribuiranno allo sviluppo del sistema di governance globale in una direzione più giusta e ragionevole", ha aggiunto il leader cinese.

Pechino è pronta a lavorare insieme a Mosca per rafforzare la cooperazione multilaterale internazionale, ha detto il leader cinese Xi Jinping in una conversazione telefonica con il presidente russo Vladimir Putin.

“La Cina sostiene attivamente il lavoro della Russia come presidente dei BRICS nel 2024 ed è pronta ad approfondire la cooperazione multilaterale internazionale con la Russia”, ha affermato Xi, citato dalla CCTV.

Secondo il leader cinese, Pechino è decisa a unire gli sforzi con Mosca per garantire un vero multipolarismo e contribuire a renderlo uguale.

Cina e Russia promuoveranno congiuntamente “una globalizzazione economica inclusiva e contribuiranno allo sviluppo del sistema di governance globale in una direzione più giusta e ragionevole”, ha aggiunto Xi.

Il 2024 segna il 75° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Cina e Russia. I due leader avevano già annunciato di organizzare eventi nell’ambito dell’Anno della cultura sino-russa nel 2024-2025.