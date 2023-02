Terremoto Turchia-Siria. Oltre 10.000 i morti: il video della bimba salvata dopo 40 ore sotto le macerie

Come previsto il numero dei morti è cresciuto enormemente, le vittime al momento hanno superato le 10.000 e la terribile previsione dall’Oms dei 20.000 appare sempre più vicina

Aumenta il bilancio delle vittime del terremoto che ha colpito Siria e Turchia, le vittime accertate al momento sarebbero oltre 10.000, ma ogni tanto c’è un bella notizia come questa della bimba estratta viva dalle macerie dopo 40 ore.

Per i tanti soccorritori è diventata una corsa contro il tempo e contro il freddo che ha colpito la zona. Il personale sta facendo di tutto per individuare eventuali sopravvissuti ed estrarli dalle macerie, come la bambina di circa 8 anni che è stata salvata dopo essere rimasta intrappolata sotto le macerie per 40 ore a Salqin, nel nord ovest della Siria. L’Oms ieri aveva detto che “Fino a 23 milioni di persone potrebbero essere colpite dalle conseguenze del sisma”. Decine di scuole, ospedali e altre strutture mediche ed educative sono state danneggiate o distrutte dalle scosse, “con un forte impatto sui bambini”, riferisce Unicef.

In Turchia risulta disperso anche un italiano, si tratta di Angelo Zen, di 50 anni originario del veneto. Finora sono state messe in salvo 8mila persone: recuperati dopo 28 ore sotto le macerie anche una donna e i suoi tre figli. Squadre e mezzi di soccorso stanno giungendo da tutto il mondo. Il sisma ha colpito e devastato un’area che si estende per 450 chilometri.