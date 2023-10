Tour di visite per Putin: Oggi in Kirghizistan, prossima settimana in Cina e a breve anche in India

Il presidente russo non sembra minimamente proccupato dal mandato d’arresto della Corte Penale Internazionale del L’Aia: tour di visite internazionali con due pesi massimi del mondo, Xi Jinping e Narendra Modi https://www.fattieavvenimenti.it/wp-content/uploads/2023/10/Putin-Kirghizistan-12-10-2023.mp4 Vladimir Putin è arrivato stamattina in Kirghizistan, dove è previsto l’incontro con il presidente kirghizo Sadir Japarov. Quella di oggi è anche la sua prima visita all’estero dopo l’emissione del mandato d’arresto da parte della Corte penale Internazionale del L’Aia. Giusto ieri l’assistente presidenziale per la politica estera di Mosca, Yuri Ushakov aveva annunciato che il presidente russo Putin si sarebbe recato la prossima settimana in visita in Cina da Xi Jinping. Oggi arriva inoltre la notizia che Pavan Kapur, ambasciatore indiano a Mosca, ha annunciato un prossimo vertice tra Vladimir Putin e il premier indiano Narendra Modi. Redazione Fatti & Avvenimenti www.facebook.com/fattieavvenimentisicilia/