Tragico incidente sulla Acate-Chiaramonte Gulfi: nello scontro tra 2 auto muore una coppia di anziani

Un gravissimo incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, nello scontro tra due auto una coppia di anziani è deceduta

È accaduto sulla S.P.3 Acate-Chiaramonte Gulfi, in prossimità di Roccazzo, nel Ragusano. Le vittime sono una coppia di anziani coniugi di Mazzarrone: Salvatore Petriglieri di 74 e la moglie Nunzia Raniolo 65 anni. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era alla guida di una Fiat Panda che, per casue in corso di accertamento, si è scontrata con una Ford Kuga. Nel terribile impatto la Panda è finita sul muretto in pietra che delimita la strada e il 74enne è morto sul colpo, mentre la moglie è rimasta gravemente ferita.

Scattato l’allarme sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per liberare i feriti dalle vetture e le ambulanze del 118 che nulla hanno potuto fare per l’uomo ed hanno soccorso la moglie che però è deceduta durante il trasporto in ospedale. Ferito anche la conducente della Ford Kuga, una giovane di 23 anni di Chiaramonte Gulfi, che è stata trasportata dal 118nell’ospedale a Vittoria.

I rilevi per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dai carabinieri.

Foto e articolo di Franco Assenza