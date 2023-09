Tragico scontro tra due moto a Porto Empedocle: 54enne muore sul colpo. Indagano i carabinieri

L’impatto tra i due mezzi a due ruote è stato violentissimo e Sergio Burgio è deceduto sul colpo

l’incidente mortale è accaduto nella giornata di ieri nel quartiere “Cannelle”a Porto Empedocle, nell’agrigentino. La vittima è Sergio Burgio di 54 anni, lavoratore edile residente nella cittadina marinara. Secondo quanto al momneto ricostruito, l’uomo era alla guida della sua moto Yamaha, quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con uno scooter Honda SH guidato da un’altro uomo. L’impatto è stato violentissimo e non gli ha lasciato scampo al 54enne che è morto sul colpo, mentre il conducente dello scooter è rimasto ferito lievemente e pare si sia recato in ospedale autonomamente senza attendere i soccorsi.

Sul posto sono arrivati i carabinieri, che hano eseguito i rilievi di rito e acquisirannole immagini degli impianti di videosorveglianza della zona per chiarire la dinamica dell’incidente.