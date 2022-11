Trema la Calabria: Terremoto di magnitudo 5.1 in provincia di Cosenza

Terremoto di magnitudo 5.1 lungo è stato registrato kuongo la costa calabrese in provincia di Cosenza. Il sisma è stato localizzato dalla Sala sismica dell’Ingv di Roma ad una profondità di 286 km

Al momento alle sale operative dei Vigili del fuoco non sono stati segnalati danni a persone e cose o richieste di soccorso. L’epicentro è stato localizzato in mare in prossimità di Arcella, Praia a Mare, Scalea e Tortora. Il sisma è stato avvertito anche a Reggio Calabria, Cosenza e Vibo Valentia.