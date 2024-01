Trump dopo l’Iowa vince anche in New Hampshire con il 54%, non succedeva da 40 anni, ma Haley non molla

“Quando vinci in Iowa e vinci in New Hampshire, nessuno ha mai perso, così noi non saremo i primi”. Haley si ferma al 43,4% e risponde: “La corsa non è finita”

Donald Trump si prende anche il New Hampshire e quando si è all’85% delle schede scrutinate ha già vinto con il 54,4% dei voti contro il 43,6% dell’ambasciatrice all’Onu, Nikki Haley, unica avversaria rimasta in campo. I due candidati, al momento vanno rispettivamente 11 e 8 delegati, ne restano altri 3 da assegnare alla fine dello scrutinio. Una vittoria storica quella del tycoon, è il primo candidato Repubblicano in oltre quarant’anni ad aver conquistato i primi due Stati, nessuno dal 1980 ci era mai riuscito.

I primi commenti sono un botta è risposta: “Haley ha perso ma ha fatto un discorso come se avesse vinto, ma non è così”, ha sottolineato Donald Trump, ma “la corsa è tutt’altro che finita” ha ribattuto Nikki Haley, convinta di restare in una gara perché “non è uno sprint ma una maratona”: “il New Hampshire è il primo stato della nazione (a tenere le primarie, ndr), non l’ultimo. Questa corsa è lungi dall’essere finita, ci sono ancora decine di stati e il prossimo è la mia amata South Carolina”, ha sottolineato davanti alla folla dopo il voto. Ma anche nel Palmetto State di cui è stata due volte governatrice e dove si vota tra un mese è in forte svantaggio sul tycoon, di circa 30 punti: se dovesse perdere nel suo ‘home state’ la sua corsa sarebbe di fatto veramente finita.

Per la Cnn questa seconda vittoria, dopo quella in Iowa, spiana la strada a Trump per la terza candidatura consecutiva alla Casa Bianca, che ora può anche vantarsi di essere il primo candidato repubblicano alle presidenziali a vincere le primarie sia in Iowa che in New Hampshire, da quando entrambi gli Stati hanno iniziato a guidare il calendario elettorale nel 1976. I repubblicani quindi, nonostante i malumori di parte del partito, si sono radunati attorno al tycoon per renderlo il loro candidato alla Casa Bianca per la terza volta consecutiva.

