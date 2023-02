Trump su Biden: “La sua politica sull’Ucraina ci porterà alla terza guerra mondiale, se rieletto cercherò soluzione con Putin e Zelensky”

Così l’ex presidente USA, che ammonisce: “Biden ci sta sistematicamente spingendo verso la terza guerra mondiale”

La politica ucraina del presidente degli Stati Uniti Joe Biden potrebbe portare alla terza guerra mondiale, e le azioni di Biden sono inoltre “sistematiche” e “folli”. Lo ha dichiarato oggi l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

“Se guardi e comprendi le mosse fatte da Biden sull’Ucraina, ci sta sistematicamente, ma forse inconsapevolmente, spingendoci in quella che potrebbe presto essere la terza guerra mondiale. Quanto è folle?”, ha scritto Trump sulla sua piattaforma Truth Social.

Ieri Trump, parlando ai suoi sostenitori in Florida ha dichiarato che, se rieletto presidente, chiamerà il leader russo Vladimir Putin e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky per una rapida soluzione alla situazione in Ucraina.