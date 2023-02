E’ ufficiale, i caccia russi stealth Su-57 usati in Ucraina: “Hanno colpito bersagli sia aerei che terrestri”

I caccia russi stealth Su-57 già da maggio sono stati usati nell’ambito dell’operazione militare speciale russa in Ucraina, lo conferma il vice premier russo Manturov

Video del bombardamento da parte di un Su-57 pubblicato a giugno 2022, al tempo non venne detto che le immagini faceva riferimento al lavoro di uno dei caccia stealth di Mosca

Adesso è ufficiale, le forze armate russe hanno usato i nuovi caccia stealth Su-57 per attaccare obiettivi nemici in Ucraina “sia aerei che terrestri”. La notizia circolava già da tempo, persiono i ministro della difesa Shoigu ed il generale Armageddon Surovikin ne avevano parlato velatamente, ma oggi la notizia è stata confermata dal Vice Primo Ministro – Capo del Ministero dell’Industria e del Commercio della Federazione Russa Denis Manturov in un’intervista a Interfax.

Manturov ha infatti dichiarato: “Sarebbe più corretto se l’efficacia dell’uso in combattimento del nostro aereo fosse valutata dal principale cliente dell’attrezzatura, il Ministero della Difesa russo. Posso solo dire che il Su-57 durante l’operazione speciale risolve compiti sfaccettati per sconfiggere bersagli sia aerei che terrestri”.

Per il resto dell’aviazione russa, Manturov ha anche affermato: “Gli aerei Su-35S non hanno eguali nel combattimento aereo. È il nostro bestseller anche sul mercato estero. I Su-34 hanno ricevuto nuove capacità che consentono loro di distruggere efficacemente bersagli terrestri con armi ad alta precisione. Le decisioni stabilite dai progettisti si sono rivelate corrette. L’uso di successo dei nostri sistemi avanzati di aviazione in situazioni di combattimento reali contribuisce anche alla crescita dell’interesse nei loro confronti sul mercato internazionale”.

Il Sukhoi Su-57, è un caccia multiruolo stealth di fabbricazione russa progettato per essere un aereo stealth multifunzione in grado di garantire supremazia aerea sull’avversario e per condurre missioni di attacco al suolo. Il velivolo, il primo di 5ª generazione realizzato in Russia, è in grado di operare in modalità autonoma, di coordinare l’operato dei propri gregari e di interfacciarsi attivamente con droni da combattimento al fine di potenziare lo spettro dei propri sensori.

La conferma non ufficila dell’uso dei Su-57 in Ucraina era arriva a giugno 2022, quanto il Ministero della Difesa russo pubblicò un video dei missili da crociera lanciati dall’aria che impattano sugli obiettivi. Già altempo secondo vari canali russi si sarebbe tratto del primo filmato – visibile ad inizio articolo – dell’utilizzo del missile aria-terra Kh-59MK2 lanciato da un caccia di quinta generazione Sukhoi Su-57.

Gli attacchi di giugno erano stati effettuati sulla Darnytsky Vahonoremontnyy Zavod (impianto di riparazione di automobili) di Darnytsia a Kiev; secondo il Ministero della Difesa russo all’interno dell’azienda sarebbero stati posizionati carri armati T-72 e altri veicoli corazzati.