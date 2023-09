Uccide la sua ex compagna con un colpo di fucile poi si suicida: la coppia lascia una bambina piccola

Ancora un femmicidio, una 39enne è stata uccisa dal suo compagno dal quale aveva una figlia, con un colpo di fucile. L’uomo si è poi suicidato



La tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio di ieri mercoledì 6 settembre, nel trapanese. La vittima dell’ennesimo femmicidio è Marisa Leo di 39 anni, mamma di una bambina piccola, che lavorava come responsabile marketing e comunicazione presso l’azienda vinicola Colomba Bianca. Il presunto assassino è Angelo Reina, 42 anni, padre della bimba. I rapporti tra i due si erano interrotti e la coppia da tempo non viveva più insieme.

Secondo quanto ricostruito, il primo ad accorgersi di cosa stava accadendo è stato un automobilista che passava sull’Autostrada A/29 direzione Mazara Castellammare, che ha visto un uomo con in mano una pistola su un cavalcavia, che ha chiamato subito la polizia. Sul posto poco dopo è arrivata una pattuglia della polstrada che trova l’uomo.con la pistola già morto. Gli agenti hanno quindi fatto intervenire la Squadra Mobile di Trapani e gli investigatori, trovano il copro di Angelo Reina all’interno della sua automobile, nella quale c’erano delle armi.

È scattata l’indagine e dopo un rapido giro di informazioni con le famiglie, gli investigatori scoprono che l’uomo avrebbe dovuto incontrare Marisa Leo nell’azienda agricola di famiglia. La donna viene quindi chiamata più volte il cellulare ma non risponde. Gli investigatori decidono di andare nell’azienda agricola tra Marsala e Mazara- zona Gallitello, dove la 39enne lavorava e trovano la sua auto parcheggiata, infine dopo una breve ricerca, il triste ritrovamento del suo corpo ormai senza vita, uccisa da un colpo di un fucile.

Sul posto è arrivato il medico legale che dopo un primo esame, ha dato l’ok per trasferire Il corpo della donna all’obitorio del cimitero di Marsala. In corso le indagini per chiarire i dettagli della vicenda