Uccide un uomo con una freccia dal balcone perché infastidito dal “baccano che faceva”: arrestato

Un quarantunenne è stato ucciso con freccia perché “Faceva baccano”: arrestato l’assassino

La tragedia è accaduta in un vicolo del centro storico del quartiere Maddalena, di Genova. La vittima è un 41enne peruviano, Javier Romero Miranda.ucciso con una freccia da è un 63enne operaio navale. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, tutto sarebbe nato da una lite “rumorosa” in strada tra il 41enne peruviano e un suo connazionale. Il 63enne, infastidito dal baccano, avrebbe prima iniziato a inveire contro i due ma dopo qualche minuto, spazientito, ha preso arco frecce che teneva in casa ed dal balcone ha scoccato alcune frecce contro i due, una delle quali ha centrato la vittima.

Subito soccorso il 41enne è stata ricoverato in ospedale, dove i medici lo hanno sottoposto a un delicato intervento chirurgico per rimuovere la freccia, conficcatasi nel fegato. Purtroppo però poco dopo le 13 di oggi, l’uomo però è deceduto.

Il 63enne, operaio navale, italiano senza precedenti significativi, è stato arrestato ed associato al carcere di Marassi. nell’interrogatorio di garanzia ha raccontato ai carabinieri del nucleo radiomobile di essere appassionato di bricolage e di essersi fabbricato da solo l’arma con cui ha ucciso il 41enne. Nel corso della perquisizione in casa sua, i militari hanno sequestrato tre archi e una trentina di frecce, tutto fabbricato artigianalmente dall’arrestato.