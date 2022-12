Ucraina, Bakhmut. Scontro tra Battaglione Azov e Gruppo Wagner: ferito vice comandante ucraino con simboli nazisti

In un video diffuso su Telegram dalla “orchestra Wagner”, il gruppo di contractors al servizio del Cremlino in Ucraina, si vede il militare ucraino ferito con un Totenkopf sulla divisa

Continuano i combattimenti in Ucraina. I militari ucraini del famigerato battaglione Azov hanno tentato di contrattaccare gli assalti del gruppo Wagner vicino a Bakhmut, ma non hanno avuto successo. L’Orchestra Wagner, così si fa chiamare il gruppo di contractors al servizio di Mosca, ha diffuso un video dove si vede un soldato identificato come “vice comandante dell’Azov”, Anton “Berserk” Radko, steso a terra e ferito.

Evidente, sulla divisa del militare ferito, un Totenkopf, letteralmente “testa di morto”, noto simbolo delle SS naziste. Al Totenkopf fa da sfondo inoltre il numero “88” usato dai gruppi neonazisti come saluto inneggiante a Adolf Hitler: la lettera H è infatti l’ottava lettera dell’alfabeto e quindi “88” ha il valore di “HH”, che sarebbe l’abbreviazione di Heil Hitler, il saluto nazista.

Nel post, il gruppo Wagner ha postato anche un secondo video di Radko in ospedale.