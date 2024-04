Ucraina. Bombe FAB russe piovono a dirotto sui campi di battaglia: distruzione totale – VIDEO

I bombardamenti russi si fanno sempre più pesanti su tutti i campi di battaglia in Ucraina

Le bombe russe FAB-500 continuano a cadere a centinaia sulle forze armate di Kiev in Ucraina. Le FAB-500 sovietiche sono da subito state usate in Ucraina dall’inizio del conflitto, ma solo dal marzo 2023, i Su-35 russi hanno cominciato a lanciare le FAB-500M-62, le cui carcasse ritrovate hanno indicato che questi ordigni sono stati dotati di un sistema di guida UMPK dotato di ali che ne estendono l’originale portata la sua portata fino a 70 km, dando inoltre la possibilità agli aerei russi la capacità di colpire gli obiettivi ucraini senza rischiare l’esposizione alle difese anti-aeree di Kiev. Secondo L’Institute for the Study of War (ISW) le micidiali FAB-500: “hanno un peso esplosivo di 150 chilogrammi, un raggio di danno di 250 metri e può distruggere strutture – bunker – in cemento, anche rafforzate con cemento armato”.