Ucraina. Decine di raid russi sulla regione di Kherson, Sumy e Kharkiv nelle ultime 24 ore: almeno 6 i morti

Nelle ultime 24 ore le Forze russe hanno effettuato 58 attacchi solo nella regione di Kherson, nell’Ucraina meridionale, bombardate 5 comunità nell’Oblast’ di Sumy e tutta la regione di Kharkiv

Il video pubblicato dall’esercito ucraino, mostra soldati di fanteria di Kiev sotto il fuoco di artiglieria e droni nei pressi di Bakhmut. La Russia ha notevolmente rafforzato le sue forze intorno alla città di Bakhmut, nell’est del Paese, e ha spostato le sue truppe da una posizione difensiva a “azioni attive”.

Sei persone sono morte e 10 sono rimaste ferite nel corso dei bombardamenti russi di ieri nella regione di Kherson, nell’Ucraina meridionale: lo ha reso noto il capo dell’amministrazione militare regionale, Oleksandr Prokudin, come riporta Ukriform. Lìesercito russo ha sparato un totale di 347 proiettili con mortai, artiglieria, sistemi di razzi a lancio multiplo Grad, carri armati, droni e aerei, ha precisato Prokudin su Facebook. Tra gli obiettivi presi di mira, ha aggiunto, ci sono quartieri residenziali di città e villaggi, edifici amministrativi, un negozio nel distretto di Kherson, oltre a una struttura medica e stazioni di servizio.

Inoltre nella notte le Forze russe hanno lanciato anche10 droni kamikaze Shahed sulle regioni di Mykolaiv, Odessa, Zhytomyr e Khmelnytskyi. Secondo la propaganda ucraina, nove di questi sono stati distrutti dalle difese aeree di Kiev: lo ha reso noto su Telegram l’Aeronautica militare ucraina in un post, come riporta Ukrinform, spiegando che i droni provenivano dall’area di Primorsko-Akhtarsk, in Russia. I russi hanno anche lanciato diversi missili guidati S-300sull’asse di Donetsk (est). Secondo le prime informazioni non ci sono vittime.

Bombardate ieri il 16 novembre, anche 5 comunità nell’Oblast di Sumy. Secondo l’Amministrazione militare, le forze russe hanno sparato almeno 10 volte nel corso della giornata. Lo rende noto il quotidiano Kyiv independent. La comunità di Druzhbivka ha subito gli attacchi più intensi, con 26 esplosioni registrate nell’area. Le comunità vicine al confine nord-orientale dell’Ucraina con la Russia subiscono bombardamenti quotidiani, sottoponendo i residenti di questi vulnerabili insediamenti di confine a molteplici attacchi ogni giorno. Dopo gli attacchi non sono state segnalate vittime o danni.

Esplosioni sono state udite anche a Chuhui in tutta la regione di Kharkiv. Una serie di esplosioni ha scosso ieri sera la città di Chuhuiv, nella regione ucraina orientale di Kharkiv. Lo riportano i media locali. Deflagrazioni sarebbero state udite anche nel capoluogo omonimo della regione. L’allarme antiaereo è scattato in quattro regioni dell’Ucraina. Le sirene risuonano in Vinnytsia, Dnipropetrovsk, Sumy e Khmelnytskyi.