Ucraina. Dialogo Putin – Biden: “Né russi né americani hanno preso iniziativa per incontro”

Nulla di nuovo sul fronte delle trattative per la pace in Ucraina, che almeno al momento, appaiono lontane

“Per quanto ne so, né la parte russa né quella americana hanno preso iniziative per organizzare contatti bilaterali al più alto livello”. Lo ha dichiarato il portavoce di del Cremlino, Dmitri Peskov. Lo riports l’agenzia russa Interfax.

Ieri il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov aveva dichiarato che la Russia è pronta a considerare un’eventuale proposta di incontro tra Putin e Biden al G20 di novembre in Indonesia se questa venisse inoltrata.

Da parte americana, il segretario di stato . Blinken aveva dichiarato giorni fa che si lavorava ad una soluzione diplomatica. Il presidente USA Biden in un’intervista a Cnn ha detto oggi: “Se – il presidente russo Putin – venisse da me al G20 e mi dicesse di voler parlare di Griner – un’americana attualmente detenuta in Russia – lo incontrerei. Dipende. Non ho intenzione di negoziare, e nessuno è pronto a farlo, con la Russia sull’Ucraina, sul mantenimento di parte dell’Ucraina. Quindi dipenderebbe in modo specifico da cosa vuole discutere”.