Ucraina. Notte di attacchi missilistici russi: colpita biblioteca di Kherson e oltre 120 insediamenti in diverse regioni

Nella notte oltre120 insediamenti nelle regioni di Chernihiv, Sumy, Kharkiv, Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhya, Kherson e Mykolaiv sono stati colpiti dall’artiglieria russa e in bombardamento la biblioteca scientifica della città di Kherson, è stata danneggiata gravemente e in un’edificio è scoppiato un incendio

Lo rende noto l’amministrazione militare dell’oblast di Kherson. Stamattina i russi hanno nuovamente attaccato Kherson, nella zona sul fiume Dnepr. Come ha riferito il capo dell’amministrazione militare regionale di Kherson, Oleksandr Prokudin, un uomo di 64 anni e’ morto a causa di una bomba caduta nel cortile di casa, e la moglie, che si trovava dentro casa, e’ stata ricoverata in ospedale con ferite “mediamente gravi”. Le bombe hanno colpito anche la biblioteca regionale di Honchar: l’edificio e’ stato gravemente danneggiato e si e’ verificato anche un incendio, domato in oltre un’ora e mezza dai vigili del fuoco; non si sono verificate vittime. Il presidente Volodymyr Zelensky ha reagito sottolineato che le forze di sicurezza e di difesa del nostro paese risponderanno agli attacchi dell’esercito russo a Kherson e ai villaggi della regione di Kherson, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa ucraina UNIAN.

Inoltre questa notte i russi hanno lanciato un altro attacco missilistico contro l’Ucraina, utilizzando 2 missili aerei guidati Kh-59 e un missile balistico Iskander-M. Le informazioni sulle conseguenze di questo attacco sono attualmente in fase di chiarimento,ma più di 120 insediamenti sono stati colpiti da attacchi aerei russi, tra cui la città di Chuykivka nella regione di Sumy, oltre a Kislivka, Stepova Novoselivka, Kopanky, Petropavlivka della regione di Kharkiv. Ed ancora, Selvicoltura di Serebryan, Belogorivka, regione di Luhansk; Siversk, Spirne, Terny, Novobakhmutivka, Klishchiivka, Andriivka, Novokalynove, Ocheretine, Avdiivka, Orlivka, Lastochkine, Georgiivka, Maryinka, Novomykhailivka, Katerynivka, Urozhaine, Staromayorske, Shakhtarske della regione di Donetsk; Robotine della regione di Zaporizhzhia; Tyaginka della regione di Kherson.

Sempre durante la notte, i russi hanno bombardato due volte la regione di Dnipropetrovsk, hanno colpito Nikopol con l’artiglieria pesante e hanno bombardato la comunità di Marganets. Come riportato da Ukrinform, il capo dell’Ova di Dnipropetrovsk, Serhiy Lysak, lo ha riferito su Telegram. “Due bombardamenti in una notte. Gli invasori russi hanno preso di mira la regione di Nikopol con l’artiglieria pesante. Più di una mezza dozzina di proiettili sono stati sparati contro la comunità di Marganets”, si legge nel messaggio. Nell’oblast di Mykolaiv, nella notte sono stati lanciati due missili russi, ma non vi sono state vittime. Un missile è stato intercettato e l’altro è caduto in terreno aperto.