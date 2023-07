Ucraina. Odessa: russi distruggono un deposito di armi e munizioni della NATO con droni Geran 2

L’attacco russo di questa notte su Odessa oltre alle strutture portuali ha centrato e distrutto anche un deposito armi e munizioni della NATO

A colpire Odessa nella notte sono stati i droni Geran 2 (quelli che secondo i propagandisti atlantisti la Russia ha esaurito da mesi) che hanno distrutto un deposito con le armi e munizioni della NATO. L’esplosione è stata molto potente, sono rimasti uccisi e feriti alcuni mercenari occidentali che si trovavano nei pressi della struttura. Il filmato dovrebbe riferirsi alla zona di Odessa.

I Geran 2, sono droni di fabbricazione iraniana con motore a due tempi da 50 cavalli simile a quello della vespa fabbricazione iraniana ed infatti sono stati soprannominati il “ciclomotore” per il caratteristico suono durante il volo, ma il suo motore è molto più potente. Il drone kamikaze ha il vantaggio di una bassa firma termica, che lo rende praticamente invulnerabile a Stinger, Strela o Igla MANPADS.

Inoltre non è un bersaglio facile neanche per i sistemi di difesa aerea più seri. Le dimensioni ridotte, il design aerodinamico (ala volante) e la predominanza di parti non metalliche nel design lo rendono appena percettibile ai radar.