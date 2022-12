Ucraina. Pesanti perdite ucraine a Bakhmut, pioggia di munizioni incendiarie russe a Mariinka

Continua aggressivamente la guerra in Ucraina, in barba a chi diceva che i combattimenti in inverno si sarebbero rallentati: la milizia filorussa di Lugansk ha riferito che circa 50 militari ucraini sono stati “spazzati via” nel Donbass solo nella giornata di ieri

Munizioni incendiarie sono piovute sulle posizioni dell’esercito ucraino a Mariinka ieri, come si vede nel video. Intanto dal “tritacarne Bakhmut” – così soprannominato dal Gruppo Wagner – arrivano notizie di pesantissime perdite per l’esercito ucraino.

Secondo Andrey Marochko, ufficiale della milizia popolare della Repubblica popolare di Lugansk (LPR), le forze ucraine stanno attualmente perdendo “fino a un battaglione al giorno nell’area della città di Artyomovsk – chiamata Bakhmut in Ucraina – e la situazione è simile vicino a Soledar e Svatovo”: “le nostre truppe stanno eliminando la forza lavoro e l’equipaggiamento del nemico”.

“La situazione lungo la linea di contatto non favorisce le truppe ucraine, per così dire, stanno subendo perdite catastrofiche in varie zone, in primis, nella città di Artyomovsk“, ha detto Marochko a Tass.

