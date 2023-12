Ucraina, pioggia di droni russi su Odessa. A Avdiivka distrutta la 47/a brigata ucraina. Abbattuti 3 jet ucraini 2 Mig-29 e un Su-25

Continua l’offensiva della Russia che ha lanciato un attacco aereo notturno contro l’Ucraina utilizzando missili balistici Iskander, un missile da crociera e una pioggia droni d’attacco



Lo ha detto il ministero della Difesa di Mosca nel suo bollettino quotidiano, aggiungendo che il comando della 47/a Brigata meccanizzata ucraina è stato distrutto in un attacco delle forze russe nella regione di Avdiivka. Il ministero, citato dalle agenzie russe, ha anche comunicato che in altri attacchi sono stati colpiti depositi di carburante per l’aviazione ucraina nelle regioni di Kirovograd e Khmelnitsky, lontane dal fronte. Nel raid di questa notte nella notte su Odessa, in una casa di un porto del Mar Nero un civile è morto dopo che i resti di un drone distrutto sono caduti sulla sua casa.

Inoltre durante le ultime 24 ore, secondo lo stesso bollettino, le difese aeree russe hanno abbattuto tre jet ucraini – due Mig-29 e un Su-25 – e 91 droni. Mentre sono stati respinti diversi tentativi d’attacco in vari punti del fronte con oltre 500 soldati ucraini uccisi o feriti. Il ministero della Difesa russo in un post su Telegram, ha affermato che le sue forze armate hanno abbattuto almeno 35 droni ucraini diretti in tre regioni della Russia sud-occidentale. Tra gli obiettivi segnalati c’era anche una base aerea russa che ospita bombardieri utilizzati in Ucraina.