Ucraina. Putin ha deciso: “il 4 novembre si farà il referendum in tutti i territori liberati”

Il partito di Vladimir Putin Russia Unita, ha proposto di tenere per il 4 novembre prossimo, giorno dell’Unità nazionale russa, i referendum in tutti i territori liberati

Poco dopo arriva la conferma del vice capo della regione di Kherson, Kirill Stremoussov, citato dall’agenzia di stampa Tass: “Siamo sicuri che l’80% della popolazione si presenterà al referendum”.

Mosca dunque dunque sta pianificando i referendum sull’adesione alla Russia dei territori ucraini meridionali che considera liberati. Inizialmente il referendum doveva tenersi l’11settembre in concomitanza con le elezioni regionali in Russia, ma il conflitto in corso nei territori ha suggerito all’amministrazione militare russa di rinviare la consultazione.