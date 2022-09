Aci Castello (CT). Si schianta contro un muro e poi si ribalta: 25enne perde la vita

Tragico incidente all’alba di ieri: una ragazza di appena 25 anni è deceduta dopo essersi schiantata con la sua auto contro un muretto: inutili i soccorsi

E’ accaduto intorno alle 6 di ieri sulla strada statale 114, nei pressi della rotonda dell’ospedale Cannizzaro ad Aci Castello, in provincia di Catania. La vittima è Anastasia Curcuruto di 25 anni. Secondo una prima ricostruzione, la ragazza era alla guida di una Citroen C2 e stava tornando a casa dopo aver trascorso la serata al Bellatrix, quando, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo andando a impattare contro un muretto per poi ribaltarsi.

Sul posto sono intervenuti i medici del 118 che per la giovane donna non potuto fare altro che costatarne il decesso. La dinamica del sinistro è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Acireale.