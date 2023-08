Ucraina. Raid russo con droni nella notte: colpito e distrutto un deposito di petrolio a Rivne

Le forze russe hanno lanciato un “massiccio” attacco con droni nell’oblast di Rivne distruggendo un deposito di petrolio nel distretto di Dubno

Lo ha riferito il governatore dell’oblast Vitaliy Koval su Telegram secondo quanto riporta il Kvyv Independent. Il governatore ha detto che l’attacco è avvenuto durante la notte. Il video pubblicato sul canale Telegram di Koval mostra le fiamme che si alzano dal luogo dell’esplosione.

Non sono state segnalate vittime. “Il background chimico e di radiazioni è normale”, ha detto Koval, aggiungendo che l’area non sarà evacuata. Rivne Oblast si trova nell’Ucraina occidentale, lungo il confine nord-occidentale con la Bielorussia. Nel luglio 2023, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva visitato la centrale nucleare di Rivne per discutere delle possibili minacce alla sicurezza della regione.