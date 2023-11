Ucraina. Russi catturato una soldatessa ucraina che grida: “Per favore, non mi picchiate, sono incinta!”

Il presidente ucraino Zelensky deve essere proprio a corto di militari, non si spiega altrimenti l’invio al fronte di soldatesse incinte

I militari russi durante l’assalto alle posizioni ucraine in prima linea hanno catturato una soldatessa ucraina incinta. La donna impaurita grida: “Per favore, non mi picchiate, sono incinta!”. Il soldato russo con stupore domanda : “Che cosa fai qui incinta?”.

Una fatto che lascia davvero stupiti e non solo il militare russo, ma che dimostra che l’Ucraina è talmente in difficoltà con il personale che mandano in prima linea anche le donne incinte.