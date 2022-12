UE dispone nono pacchetto di sanzioni contro la Russia: sanzionate anche le emittenti Tv

“Il Consiglio dell’Unione europea ha adottato oggi un nono pacchetto di nuove misure volte ad aumentare la pressione sulla Russia e sul suo governo”. Lo fa sapere il Consiglio in una nota.

La decisione odierna impone nuovi controlli e restrizioni all’esportazione di beni e tecnologie a duplice uso, nonché di beni e tecnologie che possono contribuire al potenziamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia, ampliando significativamente l’elenco delle entità collegate al complesso militare e industriale russo con altre 168 entità oggetto di misure settoriali.

Tra gli enti sanzionati dal nono pacchetto sanzioni dell’Ue figurano anche quattro grandi emittenti russe: NTV/NTV Mir, Rossiya 1, REN TV e Pervyi Kanal (Primo Canale). Le emittenti non potranno più trasmettere in Europa, sia via satellite che via web o app.