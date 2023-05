Ue in guerra anche con la Cina: “Sanzioni ad aziende cinesi che collaborano con Mosca”, si attendono reazioni di Pechino

La motivazione sarebbe il “sostegno alla macchina bellica di Mosca”

Il Financial Times riporta oggi che Bruxelles ha intenzione di sanzionare le società cinesi che sostengono e hanno sostenuto la Russia e al sua “macchina da guerra”. Una decisione discretamente folle, che indubbiamente irriterebbe Pechino e la unirebbe ancora di più a Mosca, vedendo l’Ue apertamente vassolo di Washington nella lotta per l’influenza globale.

Da quanto riporta FT, sette aziende cinesi in particolare sarebbero finite nel mirino di Bruxelles per la vendita di attrezzature utilizzabili negli armamenti e, di conseguenza, nell’elenco di un pacchetto di sanzioni che sarà discusso dai Paesi Ue in settimana. Alcune società cinesi sono già state colpite da misure ad hoc Usa.

La notizia della possibilità di sanzioni ad aziende cinesi arriva proprio nel giorno in cui il ministro degli Esteri cinese Qin Gang sarà impegnato – da oggi a venerdì 12 maggio – in una visita in Europa che lo porterà in Germania, Francia e Norvegia dove incontrerà gli omologhi: Annalena Baerbock, Catherine Colonna e Anniken Huitfeldt.

Sul tavolo, tra le altre cose, anche la difficile questione delle relazioni sino-americane dopo la serie di “parole e fatti errati” che hanno duramente compromesso i rapporti tra Pechino e Washington riguardo la questione di Taiwan e del principio dell”Unica Cina’.