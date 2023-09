Un malore improvviso la coglie in casa: Laura muore a 37 anni davanti al figlio. Inutili i tentativi di rianimarla

Nel pomeriggio aveva detto di non sentirsi bene ed in serata è morta nella sua abitazione colpita da un malore improvviso che ha reso inutili i soccorsi

È accaduto martedì scorso in un’abitazione di Porto San Giorgio nelle Marche. La vittima è Laura Olivieri, giovane mamma 37enne, originaria di Capodarco di Fermo, che lascia il marito e due figli.

Secondo alcune testimonianze, la giovane donna nel pomeriggio non era stata molto bene, ma poi sembrava essersi ripresa, ma in serata all’improvviso, è stata colta da un malore più forte. Il figlio, che si trovava in casa insieme a lei, ha subito chiamato i soccorsi e sul posto sono arrivati gli uomini della Croce Azzurra che hanno tentato in ogni modo di rianimare la donna, praticando anche il massaggio al cuore, ma Laura è andata in arresto cardiaco e purtroppo per lei non c’è stato più nulla da fare.

La Procura dopo la ricognizione cadaverica da parte del medico legale, ha disposto l’autopsia sulla salma che è stata eseguita ieri ed ora si attende l’esito che stabilirà le cause del decesso. Per i due giovanissimi figli uno choc che si porteranno per sempre. “Laura era una persona – come racconta sotto choc chi la conosceva – estremamente sensibile e autentica, una donna che amava la vita”.