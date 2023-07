Un’Audi falcia famiglia in vacanza: morti papà, nonna e bimbo, ferita la mamma. Arrestata la 31enne alla guida

la donna tedesca di 31 anni alla guida dell’Audi che ha travolto una famiglia di quattro persone, uccidendo tre, è stata arrestata dai carabinieri

L’accusa per la 31enne tedesca che guidava l’Audi è di omicidio stradale plurimo. Gli inquirenti indagano sulla dinamica dell’incidente e le ipotesi al momento, sono almeno quattro, dal guasto meccanico forse allo sterzo, un malore improvviso o molto probabilmente una distrazione dovuta alla necessità di raccogliere qualcosa dal pavimento dell’auto e non ultimo che la donna stesse parlando al cellulare, che è stato sequestrato.

L’incidente è accaduto intorno le 15,30, di mercoledì scorso in via Udine, strada statale 52 Carnica, che congiunge i Comune di Venzone (Udine) con San Candido (Bolzano). Le vittime sono: Mariagrazia Zuin, 64 anni, suo genero Marco Antoniello, di 48, e il nipote di 2 anni, morto all’ospedale. Ferite ma non è in pericolo di vita, Elena Potente, moglie di Antoniello e mamma del bimbo morto.

Secondo una prima ricostruzione, la donna tedesca di 31 anno era alla guida dell’Audi nera, diretta a Sappada, quando, per vari motivi al vaglio degli inquirenti, ha perso improvvisamente il controllo della vettura ed ha travolto la famiglia. L’urto è stato violentissimo, lo dimostrano i danni subiti dall’Audi: il parabrezza rotto, la parte anteriore destra completamente sfondata. Secondo alcuni testimoni, l’auto ha travolto la famiglia senza aver frenato.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e gli uomini del 118, che per la nonna e il padre del piccolo non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso, mentre il bimbo di due anni che era sul passeggino era agonizzante e i medici del 118 hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza che lo ha trasportato all’ospedale San Martino di Belluno, dove purtroppo è deceduto poco dopo l’arrivo.

I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri che poi in accordo con il magistrato hanno dato il via libera per la rimozione delle salme. Sarà il pm ora a decidere la sorte della turista tedesca per ora piantonata in ospedale e per la quale si può prevedere l’accusa di triplice omicidio stradale.