Usa pensano di trasferire a Kiev armi sequestrate all’Iran ma bisogna aggirare le regole Onu

Gli Stati Uniti al momento senza fondi pensano di trasferire all’Ucraina le armi e relative munizioni sequestrate all’Iran, male regole Onu prevedono che vengano distrutte

Lo riferiscono fonti dell’Amministrazione citate dalla Cnn. Il Central Command, riferiscono le fonti, potrebbe annunciare ufficialmente la decisione entro questa settimana che trasferiranno a Kiev le armi sequestrate a Teheran. Ma gli Usa dovranno chiarire il quadro giuridico all’interno del quale aggireranno le regole dell’Onu che prevedono che le armi sequestrate vengano distrutte o custodite all’interno di magazzini.

Washington al momento, con la legge approvata per evitare lo shutdown dal Congresso che ha eliminato qualsiasi finanziamento all’Ucraina ha le mani legate, inoltre i repubblicani hanno silurato lo speaker Kevin McCarthy e il presidente Joe Biden per evitare la capitolazione di Kiev sta raschiando il fondo del barile.

Le armi iraniane quindi, potrebbero essere utili a tappare la falla per qualche settimana .”Il governo è entrato in possesso di queste munizioni il 20 luglio 2023, dopo le richieste di confisca del Dipartimento di Giustizia nei confronti dei Guardiani della Rivoluzione Islamica iraniana”, i Pasdaran, si legge nella nota del Comando Centrale degli Stati Uniti.

A luglio il Dipartimento di Giustizia Usa aveva annunciato che avrebbe chiesto la confisca di ”oltre novemila fucili, 284 mitragliatrici, circa 194 lanciarazzi, oltre 70 missili guidati anticarro e oltre 700mila munizioni” sequestrati all’Iran dalla Marina Usa. Queste armi sono conservate nelle basi del Centcom in Medioriente ed ora bisogna trovare il modo legale per trasferirle in Ucraina.